Tinggalkan Pertamina, Koeshartanto Dapat Julukan Bapak Perwira

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali merombak Dewan Direksi PT Pertamina (Persero). Kali ini, salah satu Direksi, yakni Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) yang semula dijabat oleh Koeshartanto, kini diganti oleh Muh. Erry Sugiharto.

Koeshartanto, akrab disapa Koes, menjabat Direktur SDM Pertamina sejak 2018. Sebelumya Koes merupakan Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga Tbk.

"Bisnis itu tentang 'good people, good process dan good result'. Jadi ini prosesnya mesti benar dan diawali dengan orang-orang yang baik," kata Koes kepada wartawan, Sabtu (13/2).

Kini setelah 29 bulan mengabdi di Pertamina, Koes ‘pamit’ dari BUMN minyak dan gas tersebut. Ketika Koes ‘pamit’, banyak diantara mereka yang merasa kehilangan.

Ada juga kata-kata bijaksana dari Koes yang akan selalu diingat karyawannya, antara lain: jadilah manusia yang berbeda atau If there's no significant contribution why you still sitting there.

Ucapan perpisahan dan merasa kehilangan juga disampaikan Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati. Bahkan Nicke memberikan gelar ‘Bapak Perwira” kepada Koes

“Baru-baru ini kami kehilangan salah satu petinggi Pertamina, yang literally paling tinggi di antara kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya selama 29 bulan di Pertamina. Terima kasih telah menjadi "Bapak Perwira" yang melahirkan Perwira Pertamina, memberikan semangat baru bagi kami selalu menjadi penyejuk bagi kapal besar Pertamina dalam menghadapi badai dan ombak-ombak besar," kata Nicke.

VP of Corporate Communication Pertamina Fahriyah Usman juga mengaku punya kesan tersendiri kepada Koes.