Tingkatkan Kesadaran Menabung, BTN Gelar Spectacular World Savings Day

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengkampanyekan gerakan menabung dengan meracik program khusus lewat Spectacular World Savings Day.

Program special dalam rangkaian program Batara Specta ini digelar khusus untuk memeriahkan World Savings Day atau Hari Menabung Sedunia yang jatuh setiap 31 Oktober.

“Tema World Savings Day tahun ini adalah When you save a bit, big things follow artinya jika kamu menabung sedikit saja, hal besar akan mengikuti. Hal tersebut sesuai dengan semangat dari program khusus yang kami gelar ini, karena dengan menabung sedikit demi sedikit, banyak hal besar yang menanti Anda. Misalnya dapat hadiah, membeli rumah, berlibur, dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga,” kata Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN, Jasmin, Rabu (28/10).

Perseroan mengajak masyarakat untuk terus menambah pundi-pundi tabungannya dan melakukan transaksi di BTN baik lewat kartu ATM maupun electronic banking, seperti mobile banking atau internet banking untuk mengumpulkan poin Spekta.

Dalam Spectacular World Savings Day yang berlangsung dari 26 Oktober hingga 31 Oktober 2020 ini, nasabah bisa menikmati poin berlipat Batara Spekta, lelang hadiah dan special redemption yang menarik.

“Jadi yang membuka rekening baru selama program berjalan akan mendapatkan poin dua kali lipat atau 10 poin begitu juga nasabah yang aktif memanfaatkan kartu ATM/Debit BTN selama 29-31 Oktober 2020. Setiap transaksi dapat meraup 10 poin yang biasanya hanya 2 poin,” kata Jasmin.

Poin yang dikumpulkan membuka peluang nasabah untuk megikuti lelang khusus yang akan diselenggarakan 31 Oktober 2020 mendatang.

Adapun lelang poin tersebut menawarkan produk menarik seperti sepeda motor, smartphone dan sepatu. Jika nasabah melewatkan lelang, poin tersebut bisa ditukarkan dengan hadiah special seperti headset, smartwatch dan speaker dengan menukarkan 2.500 poin.