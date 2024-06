Tingkatkan Percaya Diri dengan Perawatan Dermal Filler Hyaluronic Acid

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan mitra komersialisasi industri kesehatan, Zuellig Pharma (ZP) Therapeutics Indonesia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan diri melalui perawatan yang fleksibel, seperti injeksi filler Hyaluronic Acid.

Mereka juga mengingatkan pentingnya konsultasi ke dokter terpercaya, klinik tersertifikasi, dan menggunakan produk perawatan dermal filler original.

"Kepercayaan diri dapat ditumbuhkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan perawatan wajah tanpa membuat perubahan mencolok," ujar dr. Lanny Juniarti, dipl. AAAM, dalam diskusi bertajuk Embracing Diverse Beauty with the Versatility of HA Fillers di Jakarta, Senin (10/6).

Baca Juga: Dermal Filler dan Biostimulator Efektif Merangsang Produksi Kolagen

Menurut dokter Lanny, dermal filler berbahan daar Hyaluronic Acid menjadi pilihan para pasien, karena dapat menargetkan area wajah sesuai dengan kebutuhan yang variatif.

"Fleksibilitas serta keamanan injeksi filler menjadikannya sebagai perawatan paling adaptif yang dapat menonjolkan fitur khas masing-masing, serta mengikuti tren kecantikan terkini," tuturnya.

Dokter kulit dan estetika, dr. Kardiana Dewi, SpDVE, FINSDV menambahkan, filler berbasis Hyaluronic Acid telah diformulasikan secara khusus dan melalui berbagai uji klinis tingkat tinggi.

“Filler Hyaluronic Acid secara umum aman digunakan, sehingga mampu menjawab keresahan lebih spesifik yang dimiliki pasien, seperti mengembalikan volume wajah, menghaluskan garis-garis kerutan, menghidrasi kulit, hingga membuat wajah terlihat lebih proporsional," tuturnya.

Meski demikian, kata dia, setiap tubuh memiliki reaksi yang berbeda terhadap filler, sehingga perlu adanya panduan tata laksana yang cepat dan efektif untuk mengatasi efek samping.