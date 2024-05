Tip Jaga Kesehatan Mental Ibu, Bayar Tagihan Lebih Mudah Pakai BRImo

jpnn.com, JAKARTA - Banyak ibu kerap merasa kewalahan karena harus mengurus keperluan rumah tangga, membimbing anak, hingga mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pekerja.

Tak heran, ibu rentan stres karena kurangnya waktu untuk istirahat dan me time. Bahkan menurut studi yang diterbitkan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ibu dua kali lebih berisiko terkena depresi dibandingkan suami.

Faktor penyebab stres yang dialami ibu juga bisa berbeda-beda. Misalnya, kekurangan waktu istirahat, masalah keuangan, tuntutan dari suami atau keluarga, dan lain sebagainya.

Merasa stres dan kelelahan itu hal wajar. Namun, kita perlu paham bagaimana cara mengatasinya agar rasa stres tidak berlarut-larut.

Rutinitas sehari-hari yang sama tentu bisa membuat ibu jemu. Jadi tidak ada salahnya untuk “mencuri” waktu agar bisa me time sejenak. Meditasi di kamar sendirian, jogging di sekitar rumah, membaca buku, atau nonton drama Korea bisa jadi penyegar agar pikiran tetap jernih, lho.

Lalu, tak ada salahnya juga meminta bantuan ke suami atau anggota keluarga lainnya saat mulai merasa kewalahan. Jangan ragu meminta suami bergantian melakukan pekerjaan rumah atau menjaga anak. Dengan begitu, ibu bisa memiliki sedikit waktu untuk memelihara kesehatan mental.

