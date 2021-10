Tips Zoya Amirin Agar Permainan di Ranjang Lebih Nikmat dan Tahan Lama

jpnn.com, JAKARTA - Seksolog Zoya Amirin membagikan tips bagi pasangan suami istri (pasutri) agar pemainan di ranjang nikmat dan tahan lama.

Dia membeberkan kiat tersebut melalui kanal pribadinya di YouTube yang tayang pada 3 April 2020.

Dalam video tersebut, Zoya Amirin memberikan ilustrasi mengenai pikiran yang mind ful dan mindful.

Menurut dia pikiran mind ful itu kondisi otak yang dipenuhi oleh banyak hal sehingga membuat sulit berkonsentrasi.

Hal tersebut bisa membuat hubungan ranjang menjadi berantakan dan tidak menemukan kepuasan bersama pasangan.

"Mindful adalah here and now. Di mana badan kita berada, pastikan di situ pula hati dan pikiran kita berada," jelas Zoya Amirin.

Baca Juga: Dokter Zoya Sarankan Pria Lakukan Ini Agar Wanita Bergairah dan Keenakan

Dia menuturkan bahwa dalam konteks bermain cinta kondisi mindful bisa membantu sesi bermain cinta menjadi lebih nikmat.

Sebab, kata Zoya, pikiran yang tidak fokus saat berhubungan dengan pasangan bisa berdampak pada beberapa hal. Salah satunya adalah keterlambatan dalam meraih puncak kepuasan.