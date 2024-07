Tito Karnavian Sejak Pangkat Kapten Sering Bertemu Taufiq Kiemas

jpnn.com - PALEMBANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bercerita tentang hubungannya dengan Ketua MPR RI 2009-2013 Taufiq Kiemas.

Tito Karnavian mengungkapkan ceritanya seusai menerima penghargaan “Extraordinary Achievements in Reform of Domestic Governance” dalam ajang CNN Awards 2024 di Ballroom The Zuri Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (10/7).

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Chairman sekaligus pendiri CT Corp Chairul Tanjung.

Penghargaan tersebut dianugerahkan kepada Mendagri Tito Karnavian atas prestasinya dalam menyelenggarakan reformasi pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, menata politik yang berakar budaya bangsa, memperbaiki layanan investasi, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tito juga dinilai telah melakukan berbagai terobosan yang memberikan dampak positif.

"Terima kasih banyak Pak CT (Chairul Tanjung, red), CNN, atas penghargaan ini dan ini kami dedikasikan untuk teman-teman di Kemendagri," kata Mendagri Tito Karnavian.

CNN Awards 2024 kali ini mengambil tema “Dari Bumi Sriwijaya, Merangkai Masa Depan Nusantara”.

Berbagai penghargaan diberikan kepada para inspirator daerah khususnya di Sumsel yang telah menerapkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan praktik bisnis, sehingga dapat menjadi contoh serta inspirasi bagi pihak atau daerah lain.