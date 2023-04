Top, Bank DKI Dinobatkan sebagai The Best Conventional Bank

jpnn.com - JAKARTA - Bank DKI kembali memboyong penghargaan.

Tak tanggung-tanggung, Bank DKI memborong delapan kategori penghargaan sekaligus.

Sebanyak lima penghargaan di antaranya sebagai Kategori Terbaik Peringkat 1.

Selain itu, Bank DKI dinobatkan sebagai The Best Conventional Bank, Kategori KBMI 2 Aset Rp 50 triliun sampai dengan Rp 100 triliun yang digelar oleh “Infobank-Isentia 12th Digital Brand Awards 2023”.

Bank DKI juga meraih The Best Deposito Conventional Bank, The Best Bank Savings Account, The Best Debit Card Conventional Bank, The Best Mortagage Loan Conventional Bank, The Best Mobile Banking Conventional Bank, The Best E-Money Bank, serta kategori Peringkat 2 sebagai The 2nd Best Sharia Business Unit – Conventional Bank, KBMI 2 Aset Rp 50 hingga 100 triliun.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi dan pengakuan atas komitmen Bank DKI dalam mengembangkan inovasi produk dan layanan berbasis digital,” ucap Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy dalam keterangannya, Selasa (18/4).

Menurut dia, Bank DKI terus berupaya maksimal untuk tetap mempertahankan reputasi perusahaan yang telah terbangun positif, serta memanfaatkan saluran media sosial dan digital.

Adapun penghargaan diberikan oleh Majalah Infobank dan Isentia (lembaga analisis dan media monitoring global) atas keberhasilan perusahaan yang dinilai berhasil dalam melakukan promosi brand perusahaan (corporate brand) dan brand produk (product brand) secara digital selama periode 2022-2023.