Top, Tim Aerobatik Jupiter TNI AU Beraksi di Langit Sirkuit Mandalika

jpnn.com, PRAYA - Tim Aerobatik Jupiter Tentara Nasional Angkatan Udara atau Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU beraksi di atas Sirkuit Internasional Jalan Raya Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

"Jupiter telah berlatih selama dua pekan untuk acara puncak Pertamina Grand Prix of Indonesia," kata Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara (Kodiklatau) Marsekal Madya TNI Nanang Santoso melalui keterangan tertulis diterima di Praya, Sabtu (19/3).

Tim ini beranggotakan para instruktur pilot Skadron Khusus di bawah Skadron Pendidikan 102, Wing Pendidikan Terbang, Lanud Adisucipto, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tim yang dipimpin Marsekal Muda (Pnb) Anang "Morgan" Nurhadi Susilo, itu menggunakan enam pesawat KT 1 Woongbee buatan Korea Selatan.

Mereka mengisi waktu jeda dari berakhirnya sesi latihan resmi dan babak kualifikasi pada balap MotoGP, Pertamina Grand Prix of Indonesia

Selama 15 menit, mereka memperagakan sejumlah aksi menarik seperti Jupiter Roll, Delta Loop, Eagle to Arrow Head Loop & Break Off, Twin Half Cuban, Jupiter Wheel, dan Tango to Diamond Loop.

“Cuaca mendung mewarnai langit Mandalika mengiringi aksi Jupiter," katanya.

Aksi yang dilakukan Tim Aerobatik Jupiter TNI AU itu tidak hanya dilakukan pada Sabtu (19/3) saja.