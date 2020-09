Toyota Yaris Baru Resmi Meluncur, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan model penyegaran Yaris dengan tampilan baru di Indonesia, Selasa (8/9).

President Director PT TAM Susumu Matsuda mengatakan, mobilitas pelanggan di era new normal ini merupakan prioritas utama bagi Toyota.

"Kami terus kuatkan komitmen untuk terus menghadirkan berbagai produk yang dapat memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman. Termasuk Yaris terbaru ini kami harapkan dapat mendukung mobilitas pelanggan di era new normal," ungkap Matsuda saat peluncuran secara virtual.

Tampil dengan tagline start your new excitement, Yaris baru dikembangkan sebagai hatchback kompak menawarkan yang sensasi berkendara lincah dan menyenangkan dengan radius putar 5,1 meter.

Improvement tak hanya nilai tambah dan kemudahan bagi pelanggan dalam bermanuver, tetapi juga melengkapi DNA Yaris menjadi sebuah hatchback kompak bertenaga, stabil, dan lincah.

Bagian eksterior mengandalkan desain baru, khususnya pada bagian depan melalui new electrifying front looks pada tipe G.

Sementara itu, pilihan Yaris tipe TRD Sportivo dilengkapi attractive new front grille and bumper, new striking LED headlamp design, dan new LED fog lamp design.

Tampilan depan New Yaris didesain untuk meningkatkan aura stylish serta bernuansa youthful, sesuai karakter pelanggan generasi muda ataupun yang berjiwa muda.