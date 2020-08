Trailer Wonder Woman 1984 sudah Tayang, Ini Dua Musuh Gal Gadot

jpnn.com - WARNER Bros merilis trailer terbaru Wonder Woman 1984 lewat akunnya di YouTube. Warner Bros menjelaskan jika kali ini Gal Gadot bakal melawan dua musuh sekaligus, Max Lord and The Cheetah.

Film Wonder Woman 1984 diyakini bakal tetap diputar di bioskop meski banyak film Warner Bros berpindah ke layanan streaming TV digital.

Dalam video yang dirilis pada 22 Agustus tersebut, terlihat Gal Gadot beraksi di antara jalan raya, di dalam gedung, menggunakan cambuk saktinya melawan dua musuh di waktu berbeda.

Dalam cuplikan video trailer sepanjang 2:23 menit itu, terlihat pula kekasih di masa lalunya, Steve Trevor, muncul kembali pada masa kini.

Dalam keterangannya, Warner Bros menulis film ini adalah sekuel dari Wonder Woman pertama yang dirilis di 2017 lalu.

Saat itu, film aksi ini mampu meraup USD822 miliar di seluruh dunia. Warner juga menulis jika film yang diadaptasi dari karakter DC Super Hero ini akan diputar untuk layar 2 dimensi dan 3 dimensi.

Dilansir dari The Verge, film ini awalnya akan diputar di bioskop pada 5 Juni 2020. Namun kemudian mundur hingga 14 Agustus, dan jadwal terakhir film berating untuk usia di atas 13 tahun ini akan diputar pada 2 Oktober 2020.

Meski sebelumnya, film ini dikabarkan akan diputar dalam saluran TV berbayar. Spekulasi ini muncul lantaran banyak film garapan Warner Bros dicabut dari bioskop dan diputar di saluran digital akibat pandemi.