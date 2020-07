Transformasi Perusahaan Harus Diikuti dengan Peningkatan Kualitas SDM

Senin, 27 Juli 2020 – 15:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi perusahaan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk di antaranya, transformasi yang dilakukan produsen baja nasional PT Gunung Raja Paksi Tbk.

Hal itu disampaikan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda, Senin (27/7).

“Dari literatur ekonomi, SDM sangat penting bagi kelanjutan perusahaan. Kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Terlebih jika perusahaan baja misalnya, sudah bertransformasi, maka peningkatan kualitas SDM menjadi keharusan. Dan ketika produktivitas bagus, maka masyarakat akan melihat saham perusahaan tersebut di lantai bursa sangat potensial,” kata Nailul Huda.

Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan, karena perusahaan yang bertransformasi tentu juga melakukan perubahan terhadap berbagai sistem dan teknologi.

Sebab, tanpa peningkatan kualitas skill dan kompetensi, tentu SDM tidak bisa mengimbangi penerapan sistem dan teknologi terbaru.

“Peningkatan kualitas SDM tersebut bisa dilakukan perusahaan dengan berbagai cara. Termasuk di antaranya melalui pendidikan, pelatihan, bahkan budaya kerja. Terlebih menghadapi era revolusi industri 4.0, ketika SDM harus memiliki kemampuan terhadap teknologi,” lanjutnya.

Terkait transformasi yang dilakukan PT Gunung Raja Paksi Tbk, Huda juga menyebut bahwa penerapan budaya kerja transparansi, akuntabilitas, dan profesional, juga harus mendapat dukungan SDM.

Terkait pernyataan Huda, Manajer Treasury PT GRP Harianto juga senada dengan penilaian itu.