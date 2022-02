Trawlbens Tawarkan Layanan Pengiriman Murah untuk UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu kendala yang bagi UMKM ketika ingin mengembangkan bisnisnya ialahh biaya pengiriman mahal.

Menjawab hal tersebut, Trawlbens selaku startup layanan logistik dan kargo menawarkan Trawlpack sebagai solusi jasa pengiriman barang berbiaya terjangkau.

Menurut Founder & CEO Trawlbens Beni Syarifudin, Trawlbens melihat masalah biaya pengiriman yang mahal membuat UMKM kesulitan berkembang.

"Kehadiran Trawlbens diharapkan bisa menjadi solusi bagi UMKM dan masyarakat yang ingin memasarkan produknya ke seluruh Indonesia dengan biaya pengiriman murah," ujar Beni.

Melalui layanan TrawlPack, Trawlbens menawarkan layanan pengiriman barang mulai dari 10 kilogram ke atas hingga 1 ton ke atas, tetapi tetap dengan biaya murah.

Trawlbens menerapkan sistem tier untuk penghitungan ongkos kirim. Makin banyak barang yang dikirim, maka makin murah biayanya.

Hal itu tentu sangat membantu bisnis pelaku UMKM yang perlu mengirimkan barang dalam dimensi besar seperti kerajinan rotan, sofa, dan sebagainya.

"Misalnya, seperti dari Bandung ke Manado. Kalau jasa pengiriman biasa bisa Rp 80 ribu hingga Rp 90 ribu per kilo. Di Trawlpack, bisa mulai di angka Rp 12 ribu atau Rp 13 ribu per kilo. Makin banyak barangnya bisa di angka Rp 4.000 sampai Rp 6.000 per kilo," jelasnya.