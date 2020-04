Trump Murka ke WHO, China Bereaksi

Rabu, 15 April 2020 – 17:09 WIB

jpnn.com, BEIJING - China mendesak Amerika Serikat untuk memenuhi kewajibannya kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setelah Presiden AS Donald Trump menghentikan pendanaan ke organisasi tersebut terkait penanganan pandemi virus corona, Rabu (15/4).

Ditanya saat konferensi pers harian mengenai kesediaan China untuk mengisi kekurangan dana akibat AS menarik diri, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian tidak menyampaikan komitmen.

"China sedang mempelajari isu-isu relevan sesuai dengan kebutuhan situasi," katanya.

Amerika Serikat secara keseluruhan merupakan donor terbesar bagi WHO yang bermarkas di Jenewa, dengan kontribusi lebih dari 400 juta dolar AS pada 2019 atau sekitar 15 persen dari anggaran WHO.

Zhao menyebut pandemi, yang telah menginfeksi hampir dua juta orang di seluruh dunia, kini berada di tahap kritis dan bahwa keputusan Washington tersebut dapat berdampak pada seluruh negara di dunia. (antara/jpnn)