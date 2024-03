Tumbuh di Internet, Noahfinnce Hasilkan Album Perdana

jpnn.com, INGGRIS - Musisi pop-punk asal Inggris, Noahfinnce akhirnya meluncurkan album perdana yang bertajuk Growing Up On The Internet.

Dia mengaku sangat bangga atas diluncurkannya album berisi 11 lagu tersebut.

“Aku merasa bahwa segala hal yang telah terjadi di dalam hidupku akhirnya membawaku ke momen ini, orang-orang telah melihat aku tumbuh dewasa di internet dan sekarang akhirnya aku bisa menceritakan ceritaku melalui perspektifku sendiri," kata Noahfinnce, Kamis (14/3).

Pemilik nama asli Noah Adams itu dibantu sejumlah pihak saat menggarap album Growing Up On The Internet.

Album itu digarap bersama beberapa musisi, antara lain STEFAN, Danny Jones, dan Dougie Poynter dari McFlymenulis, serta Julia Sykes, LAWRENT, hingga Arcades.

Growing Up On The Internet juga menghadirkan kembali single-single Noahfinnce sebelumnya seperti 3 Day Headache, Scumbag, Growing Up On The Internet, dan I Know Better.

Album tersebut merupakan sebuah gambaran dari perjalanan formatif Noahfinnce selama beberapa tahun ke belakang ini.

Dia menemukan dirinya mencoba menavigasi dunia internet yang sekarang sangat aksesibel serta menceritakan perjuangan menentang arus dan menghadapi tantangan kehidupannya.