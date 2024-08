Turnamen Golfing & Giving IKA UII: Perpaduan Hidup Sehat dan Berbagi Berkelanjutan

jpnn.com - Ikatan Keluarga Alumni UII (IKA UII) sukses menggelar turnamen Golf bertajuk Golfing and Giving di Sentul Highland Golf, Bogor, pada Minggu (4/8).

Mengusung misi sosial, IKA UII berkomitmen meyelaraskan gerakan hidup sehat (healthy lifestyle) dan bantuan ekonomi bagi pelaku usaha usaha mikro kecil.

Sebanyak 144 peserta yang terdiri dari unsur alumni, sponsorship, dan umum hadir menyemarakkan turnamen tahunan ini. Adapun kategori yang dikonteskan, yakni, Best Gross Overall, Best Nett Overall, Flight A (1,2,3) Man Category, Flight B (1,2,3) Man Category, dan Flight C (1,2,3) Man Category.

Melky Aliandri, S.T., MBA. selaku Ketua Turnamen Golf DPP IKA UII 2024 menyatakan, “Kesuksesan kegiatan Golfing and Giving IKA UII 2024 ini dapat terealisasi atas dukungan dari beberapa sponsor. Dan tentunya juga peran serta aktif alumni UII yang tergabung dalam kepanitiaan.”

Selain sportivitas peserta, semangat berbagi makim terasa saat aksi spontan dari Mr. Lee, pengusaha asal Korea, yang mendonasikan uang senilai Rp. 200 Juta bagi kegiatan sosial IKA UII.

Semangat kebersamaan hadir juga melalui pesan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat IKA-UII, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH. dalam sambutannya, “Selamat atas terselenggaranya turnamen ini. Dan saya ucapkan selamat kepada para peserta yang keluar sebagai juara, maupun yang tidak juara,” singkatnya.

Sementara itu, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H selaku Ketua DPP IKA UII mengingatkan, turnamen golf ini merupakan tujuan mulia sebagai bentuk tanggung jawab sebagai alumni UII,

“Sebagai alumni Universitas Islam Indonesia, perguruan tinggi nasional tertua di Republik Indonesia, penting untuk mengingat bahwa UII selalu mengusung entitas nilai dan spirit keislaman. Hal tersebut menyadarkan kita, bahwa dalam setiap aktivitas terdapat tanggung jawab sosial keumatan yang mesti diemban,” kata dia.