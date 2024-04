Turnstile, Peggy Gou, dan XG Jadi Bintang Tamu We The Fest 2024

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, We The Fest 2024 akhirnya mengumumkan daftar pengisi acara yang akan digelar di GBK Sports Complex Senayan, Jakarta pada 19-21 Juli 2024.

Pada pengumuman fase pertama ini, sejumlah musisi internasional dipastikan siap beraksi di We The Fest 2024.

"Persiapkan dirimu untuk pengumuman fase pertama #WTF2024,” ungkap akun resmi We The Fest 2024 di Instagram, Selasa (16/4).

Beberapa nama besar yang menjadi bintang tamu We The Fest 2024 yakni Peggy Gou, Turnstile, XG, Henry Moodie, Lastlings, Oliver Tree, Alec Benjamin, Teddy Swims, Omar Apollo dan lainnya.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, We The Fest 2024 juga menyajikan berbagai penampilan musisi Indonesia.

Para penampil nasional di We The Fest 2024 yakni Dipha Barus, MALIQ & D’Essentials, 3 Diva, White Shoes & The Couples Company, SORE, The Adams, Sal Priadi, White Chorus, Pee Wee Gaskins, BANK, Reality Club, Bilal Indrajaya, Nadin Amizah, Bernadya, dan lainnya.

Pengumuman para bintang tamu lainnya bakal disampaikan pada fase selanjutnya.

Adapun tiket We The Fest 2024 sudah bisa didapatkan melalui laman resmi penyelenggara.