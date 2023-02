Twitter Blue Hadir di Indonesia, Sebegini Biaya Berlangganan Per Bulan

jpnn.com, JAKARTA - Twitter Blue akhirnya resmi meluncur ke banyak negara, termasuk Indonesia.

Soal biaya berlangganan Twitter Blue di Indonesia ialah sebesar Rp 120.000 per bulan, atau Rp 1,25 juta per tahun, bagi yang mendaftar via Twitter versi web.

Harga berlangganan akan makin mahal apabila pengguna membeli layanan Twitter Blue melalui aplikasi Twitter di Android dan iOS (mobile), yaitu Rp 165.000 per bulan.

Layanan ekstra yang ditawarkan Twitter, yaitu memungkinkan pengguna membuat twit dengan 4000 karakter, sedangkan versi reguler hanya 280 karakter.

Hal itu juga berlaku untuk me-retweet atau membalas twit.

Tampilan twit dengan 4000 karakter itu nantinya di awal hanya diperlihatkan sebanyak 280 karakter pada timeline pengguna.

Namun, jika pengguna ingin membaca lebih lanjut bisa memilih opsi "Tampilkan Lebih Banyak".

Format baru tersebut menjadi satu cara mendorong pengguna Twitter berlangganan layanan premiumnya.