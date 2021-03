Twitter Siapkan Spaces untuk Menantang Clubhouse

jpnn.com - Twitter mengumumkan calon penantang Clubhouse, yakni fitur baru berupa audio chat room bernama Spaces bagi pengguna Android, melalui akun @TwitterSpaces.



Android folks, our beta is growing! starting today you will be able to join and talk in any Space. SOON you’ll be able to create your own but we’re still working out some things. keep your ???? out for live Spaces above your home tl-Spaces (@TwitterSpaces) March 2, 2021.

Melansir The Verge, Rabu, sebelumnya Twitter baru menguji coba Spaces kepada pengguna iOS secara terbatas pada Januari 2021.

Spaces merupakan fitur audio chat room besutan Twitter dan dalam pengembangan yang digadang-gadang sebagai kompetitor Clubhouse.

Meski demikian, Twitter belum mengumumkan kepastian tanggal untuk fitur Spaces itu benar-benar dapat digunakan oleh pengguna Android.

Nantinya baik pengguna Android maupun iOS dapat bergabung dan berbicara di dalam Spaces meski belum dapat memulai dan membuka obrolan sendiri.

Dalam beberapa bulan terakhir, Twitter mengembangkan fitur-fiturnya berbasis suara.

Contohnya sebelum mengeluarkan Spaces versi beta, Twitter mengenalkan fitur audio tweets secara terbatas bagi pengguna gawai besutan Apple.

Fitur itu memungkinkan penggunanya untuk merekam dan mengirim pesan suara berdurasi maksimal 140 detik.