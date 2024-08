UI Perluas Kerja Sama dengan Kampus Luar Negeri, Buka Peluang Kolaborasi Lintas Negara

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) terus berupaya meningkatkan kolaborasi N-Helix, baik di tingkat lokal maupun global.

Fokus utama kolaborasi global UI yakni menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi ternama di berbagai negara.

Menyusul hal tersebut, Fakultas Teknik (FT) UI menerapkan langkah strategis dalam mengembangkan kerja sama internasional.

Dekan FTUI Heri Hermansyah menjelaskan strategi tersebut meliputi identifikasi dan pemetaan universitas mitra, yang memiliki program serta penelitian unggulan.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen FTUI untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan, serta penelitian demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Peringkat UI dengan Kampus Teknik Terbaik di Indonesia berdasarkan Times Higher Education (THE) World University Ranking (WUR) selama dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024), juga mempermudah kami untuk mengetuk pintu dan membuka peluang kolaborasi internasional," kata Heri Hermansyah melalui keterangan pers yang diterima, Kamis (8/8).

Kemudahan peluang kolaborasi tersebut terbukti ketika delegasi FTUI bertandang ke beberapa universitas terkemuka di Inggris pada 21-29 Juli 2024.

Adapun universitas yang dikunjungi di antaranya University of Exeter, University of Leeds, University of Glasgow, dan University of Strathclyde.