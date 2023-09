UI Racing Team Mengukir Prestasi di Ajang Internasional dengan Mobil Formula UIRT01

jpnn.com - JAKARTA - Mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam UI Racing Team mengukir prestasi gemilang dalam kompetisi desain mobil formula tingkat internasional, "Formula Student Czech Republic 2023."

UI Racing Team menurunkan mobil balap bergaya formula bernama Mobil Formula UIRT01. Dengan masa desain dan produksi hanya dua tahun, UIRT01 meraih prestasi di beberapa kategori, yaitu 7th place in Business Plan, 10th place in Cost and Manufacturing, 14th place in Engineering Design, dan 13th Overall.

Adapun kompetisi ini diselenggarakan oleh SAE (Society of Automotive Engineer) International di Republik Ceko pada 7-12 Agustus 2023 yang diikuti 60 tim dari seluruh penjuru dunia.

Dekan FTUI Heri Hermansyah mengapresiasi semangat juang dan raihan prestasi UI Racing Team dalam gelaran FS Czech 2023.

“Prestasi membanggakan UI Racing Team membuktikan bahwa mahasiswa FTUI mampu bersaing dan menjadi pembalap, engineer, serta pelaku industri olahraga balap yang membanggakan bagi Indonesia,” kata Heri dalam keterangannya, Sabtu (9/9).

Menurut dia, kompetisi ini juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan beragam keterampilan. Sebab, di sini bukan hanya dunia teknik yang diuji, tetapi juga pemahaman tentang aspek bisnis.

Prestasi luar biasa UI Racing Team dalam kompetisi ini tak terlepas dari riset teknologi yang mereka lakukan untuk merancang Mobil Formula UIRT01.

Salah satu anggota tim Queena menjelaskan bahwa Mobil Formula UIRT01 dirancang mengusung konsep mobil balap open wheel, dengan konstruksi sasis tubular yang ringan, sistem suspensi dan steering yang sesuai dengan tuntutan lintasan, bodi aerodinamis, serta engine Kawasaki ER6N 650 cc.