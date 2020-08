Ukir Sejarah, PSG Tembus Final Liga Champions

jpnn.com, LISBON - Paris Saint Germain (PSG) akhirnya menembus final Liga Champions, untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Dalam laga semifinal di Estadio da Luz, Rabu (19/8) dini hari WIB, PSG menang telak 3-0 atas RB Leipzig.

Angel Di Maria menjadi sosok penting dalam dua gol pertama PSG. Tendangan bebas pemain Argentina itu disundul Marquinhos (13') untuk menjadi gol pertama, sebelum Di Maria (42') sendiri mencatatkan namanya di papan skor. Gol Juan Bernat (56') memperbesar keunggulan PSG pada babak kedua.

PSG akan menanti pemenang pertandingan semifinal lainnya antara Bayern Munich dan Olympique Lyon.

110 - @PSG_English have reached their first ever European Cup/Champions League final; this was their 110th game in the competition - the most played by a side before reaching their first final, overtaking Arsenal's record of 90 between 1971-2006. Finally. #RBLPSG pic.twitter.com/vREUq2qYrX — OptaJoe (@OptaJoe) August 18, 2020