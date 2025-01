Unika Atma Jaya Resmikan School of Bioscience, Technology, and Innovation

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya mengambil langkah strategis melalui perpaduan Fakultas Teknik dan Fakultas Teknobiologi menjadi School of Bioscience, Technology, and Innovation di awal 2025 ini.

Prof. Yuda Turana, Sp. S (K), Rektor Unika Atma Jaya menyatakan School of Bioscience, Technology, and Innovation resmi dilakukan sejak 1 Januari 2025 dan diresmikan secara seremonial bertepatan dengan pelantikan dekan dan jajarannya di Kampus BSD, Unika Atma Jaya pada Rabu (8/1).

"Ini wujud kolaborasi lintas disiplin ilmu dan sinergi yang menjadi dasar inovasi, pengembangan pendidikan tinggi, dan ilmu pengetahuan secara khusus dalam rumpun ilmu bioscience and technology. Upaya ini juga menjadi bagian strategi pengembangan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdampak,” ujar Prof. Yuda, dikutip, Kamis (9/1).

Prof. Yuda menjelaskan dengan perpaduan kedua fakultas ini, Unika Atma Jaya makin menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan tinggi yang inovatif dan relevan dalam menjawab tantangan zaman, secara khusus pada ilmu bioscience dan technology.

Hal ini juga menjadi upaya universitas dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik sehingga bisa semakin memberikan daya guna keberdampakan bagi dunia.

"Kami percaya, dengan kehadiran School of Bioscience, Technology, and Innovation dapat menjadi semangat baru bagi Unika Atma Jaya untuk makin maju serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat,” jelas Prof. Yuda.

School of Bioscience, Technology, and Innovation juga merupakan upaya universitas untuk melakukan rebranding kampus BSD sebagai kampus Bioscience and Technology.

Plt. Dekan School of Bioscience, Technology, and Innovation. Prof. Djoko Setyanto menyatakan fokus ini dilakukan untuk memberikan pendekatan kepada masyarakat bahwa kampus BSD Unika Atma Jaya mendukung proses pembelajaran mahasiswa, tanggap atas berkembangnya teknologi saat ini dan menjawab kebutuhan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.