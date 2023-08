Unika Atma Jaya Tebar Beasiswa Total Rp 30 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya telah menebar beasiswa kepada 2.560 mahasiswa selama 2022.

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerja Sama, Dr. Yohanes Eko Adi Prasetyanto, S.Si, mengatakan dari keseluruhan penerima tersebut, ada sebagian yang mendapatkan beasiswa melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Program beasiswa itu merupakan bentuk kolaborasi dan komitmen dukungan universitas terhadap program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Menurut Dr. Yohanes program beasiswa KIP-K juga menjadi jalur yang diminati calon mahasiswa baru untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi di Unika Atma Jaya, terbukti dengan total jumlah yang mendaftar sebanyak 446 siswa.

Dr. Yohanes memerinci bahwa pada 2022, terdapat 59 mahasiswa yang studi di Unika Atma Jaya melalui program beasiswa KIP-K ini, terdiri dari 42 penerima on going dan 17 penerima baru.

"Sedangkan di 2023, 9 di antara mahasiswa penerima on going sudah menyelesaikan studinya dan dengan adanya penambahan 27 mahasiswa baru penerima program beasiswa tersebut maka total penerima beasiswa menjadi 77 mahasiswa,” ungkap Dr. Yohanes Eko seperti dikutip di Jakarta, Sabtu (5/8).

Dr. Yohanes menjelaskan kesempatan studi melalui program beasiswa KIP-K pada 2022 meliputi Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, Pariwisata, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Katolik, Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Teknik Industri, Sistem Informasi, Ilmu Hukum, Bioteknologi, dan Teknologi Pangan, sedangkan di 2023 ini bertambah program studi Teknik Mesin, Teknik Elektro, Farmasi, Psikologi, dan Kedokteran.

Dia juga mengatakan dukungan Unika Atma Jaya untuk program ini pada 2022 sebesar Rp 1,5 miliar atau 66,26 persen dari total biaya yang dibutuhkan. Bahkan pada 2023, meningkat sebesar 193,3 persen menjadi Rp 2,9 miliar dan memberikan kontribusi sebesar 67,2 persen dari total kebutuhan dana beasiswa.

"Total dukungan yang diberikan dalam program beasiswa KIP-K tersebut merupakan bagian dari komitmen alokasi beasiswa universitas sebesar Rp 30 miliar tahun ini,” tambah Eko.