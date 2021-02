Untuk Urusan Ini, Novel Baswedan Ajak Masyarakat Dukung Pak Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendapat suntikan vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (23/2).

Usai disuntik, Novel mengimbau masyarakat untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 yang didengungkan Presiden Joko Widodo.



"Saya kira upaya pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi ini mesti kami dukung. Dan terkait vaksin ini, saya kira mari kita semua untuk mendukung program pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah Covid-19 dengan mau divaksin," kata Novel.



Novel menceritakan pengalamannya divaksinasi hari ini.

Dia mengaku suntikan vaksin hampir tidak terasa. Hanya terasa sedikit saja, tetapi setelahnya tidak ada gejala apa pun.



Novel pun diminta vaksinator untuk menjalani observasi selama 30 menit.



"Yang jelas, kami semua berharap kami bisa sehat, pandemi ini bisa segera berakhir. Dan upaya pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah Covid-19 ini bisa berhasil optimal. Tentunya kami suka, kami senang apabila aktivitas kami kembali seperti ke sediakala," kata Novel Baswedan. (tan/jpnn)



Simak! Video Pilihan Redaksi: