Usaha Keras PT Perkebunan Nusantara IX Diganjar Best Winner Committed Company

jpnn.com, JAKARTA - PT. Perkebunan Nusantara IX yang merupakan anak perusahaan PTPN III (Persero), satu-satunya BUMN perkebunan di Indonesia, menerima penghargaan kategori Best Winner Committed Company For Contributing in Best Quality Product in The Year 2020, di Phoenix Hotel Yogyakarta, Jumat.

Penghargaan yang diinisiasi Indonesia Development Achievment Foundation diterima oleh Direktur PT Perkebunan Nusantara IX, Tio Handoko.

Penganugerahan diberikan sebagai apresiasi atas peran PTPN IX yang selama ini menciptakan produk dan layanan terbaik, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan bisnis di Jawa Tengah maupun nasional.

Diharapkan ajang penghargaan tersebut akan menjadi inspirasi bagi masyarakat atau para pelaku usaha, untuk terus berkarya dan berprestasi.

Selain itu juga mendapatkan informasi terbaik dari para insan penerima penghargaan sebagai benchmark.

Adapun proses dan metode penilaian dalam ajang penghargaan mengacu pada beberapa kriteria di antaranya Awareness, Responsibility, Quality, Mutu, Service, Performance dan Attractiveness.

Atribut pengukurannya sendiri di antaranya memiliki motif bisnis, hasil atau realisasi kegiatan, jangkauan, dampak dan kesinambungan terhadap komitmen PTPN IX dalam menghasilkan produk atau jasa inovatif, berkualitas serta mampu berkembang seiring perubahan jaman.

Dalam sambutannya, Tio Handoko berterima kasih kepada seluruh elemen perusahaan yang telah memberikan upaya terbaiknya sehingga menghasilkan produk unggulan yang mampu bersaing, dan telah terbukti dengan diterimanya penghargaan tersebut.