Vincent Rompies Akhirnya Menemukan Solusi Mengatasi Kebotakan

jpnn.com, JAKARTA - ERHA Ultimate Hair Care untuk memperkenalkan Vincent Rompies sebagai Duta Sobat Lebat dari ERHA Ultimate Hair Care.

Hal itu bagian dari kampanye Erha untuk perawatan rambut. Harapannya, Vincent Rompies dapat menjadi wajah baru yang selalu mendukung pesan yang disampaikan oleh ERHA Ultimate Hair Care kepada masyarakat, agar lebih memerhatikan kesehatan rambut, khususnya anak muda baik pria maupun wanita.

ERHA Ultimate Hair Care percaya bahwa menumbuhkan kembali rambut yang hilang sama dengan mengangkat kembali rasa percaya diri.

ERHA Ultimate Hair Care sadar bahwa Vincent sangat memerhatikan penampilan, tetapi dia memiliki masalah kebotakan.

Hal ini sempat membuatnya tidak percaya diri dan harus bekerja keras untuk menutupi kebotakannya dengan topi setiap kali hendak syuting.

"Oleh karena itu, ERHA Ultimate Hair Care mengajak Vincent mengikuti perawatan Love is in The Hair Program sebagai solusi klinis untuk mengatasi permasalahan kebotakan rambut pada pria dan wanita, baik yang bersifat hormonal maupun non-hormonal," ujar Alisa Agustine Sitorus selaku Head of ERHA Ultimate Hair Care.

ERHA melihat saat ini kerontokan dan kebotakan rambut menjadi salah satu masalah paling umum yang dialami masyarakat dunia.

Kerontokan yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah kebotakan yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang.