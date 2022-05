Viral Berkat Karakter Mas Bian, Refal Hady: Dijalani Saja

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Refal Hady mengaku tak terbebani dengan karakter Mas Bian dalam serial Wedding Agreement yang belakangan viral.

Artis 28 tahun itu justru mengaku santai menanggapi kemampuan aktingnya yang dipuji publik.

Sebagai aktor, kata Refal, dia hanya berusaha menyampaikan karakter dengan baik.

Baca Juga: Respons Refal Hady Disebut Viral Berkat Karakter Mas Bian

"Enggak ada beban, sih, enjoy saja, yang penting do the best," kata Refal Hady, ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Karakter peran yang melekat pada aktor ini cenderung membuat publik gagal berpaling.

Tak jarang publik membandingkan peran baru dengan yang sebelumnya. Kendati begitu, Refal Hady mengaku tak khawatir akan hal tersebut.

Lawan main Indah Permatasari itu menilai tak perlu merasa terbebani akan hal yang belum terjadi.

Dia yakin karakter Mas Bian yang melekat padanya kini, tidak akan memengaruhi perannya dalam proyek lain.