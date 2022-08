Vokalis Kahitna Kecup Penggemar di Panggung Konser, Penonton Langsung Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Kahitna, Hedy Yunus, Mario Ginanjar, dan Carlo Saba mengundang salah satu penonton naik ke atas panggung saat konser.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu ritual wajib bagi Kahitna di setiap konser mereka.

Dalam konser kali ini, perempuan yang beruntung datang dari kursi teratas penonton.

Dia terpilih karena mengenakan baju cerah, sesuai dengan konsep ceria yang diusung dalam konser tersebut.

Kahitna lantas menyanyikan lagu Everybody Need Somebody saat bernyanyi dengan penggemar tersebut.

Ketiga vokalis Kahitna berusaha membangun layanan penggemar di atas panggung dengan memeluk dan memegang tangan.

Tak hanya itu, salah satu yang membuat terkejut yakni ketika Carlo mengecup pipi sang penggemar.

Mendapat kecupan mendadak, sang penggemar sempat diam terkejut sebelum akhirnya loncat kegirangan.