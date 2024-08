Voli Putri Olimpiade Paris 2024: Brasil Unggulan Pertama di 8 Besar, Cek Bagan

jpnn.com - PARIS - Cabor bola voli nomor putri Olimpiade Paris 2024 menuntaskan fase penyisihan grup.

Delapan negara memastikan diri lulus ke perempat final, yang terdiri dari tiga juara grup, tiga runner up, dan dua peringkat ketiga terbaik.

Penentuan unggulan pertama (yang mendapat jatah menghadapi unggulan ke-8) di perempat final harus diputuskan hingga matchday 3.

Brasil menjadi the best of the best di penyisihan grup, setelah menggilas Polandia 3-0 (25-21, 38-36, 25-14) pada laga terakhir Pool B di South Paris Arena, Senin (5/8) dini hari WIB.

Gabi Guimaraes dan kawan-kawan tampil apik, termasuk di set kedua yang harus diselesaikan dengan berkali-kali jus, hingga Brasil menang 38-36.

Gabi sang kapten tim Brasil menjadi top socrer pada laga itu, dengan 21 poin. Sementara itu, dari Polandia, bintang tim Magdalena Stysiak menjadi pendulang angka tertinggi untuk timnya, 13 poin.

“Kami senang dengan apa yang kami tunjukkan dalam permainan tadi, tetapi kami tahu bahwa kami belum memenangi apa pun di sini. Kami tampil bagus di VNL baru-baru ini, tetapi kami bukan juaranya. Itu pelajaran. Dalam olahraga itu bisa terjadi," ujar middle blocker Brasil Ana Carol da Silva.

Sebagai unggulan teratas di 8 Besar, Brasil akan meladeni peringkat ke-8, Republik Dominika.