Wabup Atika Raih Dua Rekor MURI

jpnn.com, MANDAILING NATAL - Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara (Sumut) Atika Azmi Utammi Nasution, mendapat dua rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri).

Atika mendapatkan rekor sebagai perempuan termuda dan perempuan lajang pertama yang menjadi wakil bupati.

Juli 2021 lalu, Atika menjadi Wakil Bupati Madina mendampingi Bupati Madina Jakfar Sukhairi Nasution.

Perempuan lulusan Master of Finance dari University of New South Wales, Australia, pada 2017 ini dilantik menjadi wakil bupati saat 27 tahun.

Setelah lulus, Atika sempat berjualan di Kota Medan, sebelum akhirnya kembali ke Madina dan terjun ke dunia politik.

Atika menceritakan awal mula dirinya terjun ke dunia politik, yakni untuk membantu masyarakat Mandailing Natal keluar dari masalah perekonomian.

Baca Juga: Kominfo Beri Pengarahan Pranata Humas Untuk Membuat Konten yang Informatif

“Saya kembali (dari Australia) untuk menjaga orang tua, di mana untuk berkembang saya buka usaha kecil-kecilan. Sembari berusaha, saya merasakan rendahnya daya beli, perilaku konsumtif masih membudaya dan daya saing tidak tumbuh dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia,” ucapnya.

“Atas dasar ini, timbul keinginan membantu masyarakat luas untuk keluar dari pelik masalah perekonomian. Tentu jalan tercepat dan terefektif adalah melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Di sini adalah titik nol saya sebagai politisi,” sebut Atika.