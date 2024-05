Wamen BUMN Launching The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng Milik Perumnas

jpnn.com, CENGKARENG - Perum Perumnas terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan dari berbagai aspek bagi seluruh konsumennya.

Salah satunya dengan menghadirkan hunian Perumnas di Jakarta Barat dengan tajuk The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng.

Samesta Sentraland Cengkareng tersebut diresmikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dan didampingi oleh Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro pada Senin (13/5).

Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan apresiasinya dan turut menyambut baik atas upaya Perumnas dalam menyuguhkan hunian yang mengakomodir preferensi gaya hidup kontemporer dari generasi milenial saat ini.

"Transformasi ini mencerminkan dedikasi Perumnas untuk mendukung visi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang memadai untuk semua lapisan masyarakat. The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng besutan Perumnas akan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi penghuninya," ujar Kartika Wirjoatmodjo.

The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng mencakup peningkatan dalam berbagai aspek, yaitu pada desain interior hunian yang modern, fasilitas taman bermain, kolam renang, area komunal dan komersial serta peningkatan integrasi transportasi di kawasan.

Perubahan transformatif tampilan baru ini menegaskan komitmen Perumnas untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan bagi semua pelanggannya.

"Tercatat dampak positif dari perubahan ini terjadi peningkatan pesanan sebesar 38%, permintaan sebesar 90% dan jumlah tenant berjumlah 136%. Dan kami optimis figur proyeksi pesanan proyek ini dapat bergerak positif hingga mencapai 90% per bulannya,” papar Budi.