Wapres Ma'ruf Amin: Peran Penting Hamzah Washal dalam Pengembangan Eksyar

jpnn.com, JAKARTA - Dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menekankan pentingnya peran hamzah washal, yaitu sebagai katalis bagi setiap unsur bangsa sesuai kewenangannya masing-masing guna memacu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Hal itu dikatakan wapres saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-9 tahun 2022 yang diselenggarakan secara hibrid di Jakarta, Kamis (6/10).

ISEF ke-9 mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger: Optimizing Sharia Economy and Finance for Inclusive Recovery".

Pada kesempatan tersebut, wapres menegaskan salah satu wujud peran hamzah washal yang signifikan ialah melalui akselerasi penguatan Global Halal Hub (GHH).

"Terintegrasinya pelaku UMKM dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah ekosistem halal akan mempermudah proses hilirisasi yang akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk dan jasa halal," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyambut arahan Wapres RI dengan mencanangkan tiga inisiatif baru dalam perhelatan ISEF ke-9 tahun 2022 ini sebagai upaya konkret implementasi peran hamzah washal yang dilaksanakan secara berjemaah untuk memperkuat pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia.

Baca Juga: 2 WN China Petinggi Perusahaan Batu Bara Dibantai Pakai Parang

Pertama, penyelenggaraan Indonesia International Modest Fashion Festival (In2MotionFest) yang diharapkan ke depan menjadi modest fashion rujukan dunia berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Indonesia Fashion Chamber (IFC).

Kedua, katanya, Gerakan Akselarasi Sertifikasi Halal, melalui koordinasi yang erat antarkementerian dan lembaga terkait untuk mengakselarasi sertifikasi halal sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.