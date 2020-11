Pemerintah New South Wales akan memberi setiap orang dewasa AU$100, atau Rp1 juta rupiah untuk dibelanjakan makanan dan hiburan.

Warga berusia 18 tahun ke ataas akan diberikan empat kupon dengan nilai lebih dari Rp250 ribu untuk dibelanjakan

Kupon tidak berlaku untuk pembelian produk alkohol, rokok, dan kegiatan judi

Tunjangan ini akan pertama kali diuji coba di pusat kota Sydney pada bulan Desember nanti

Upaya ini dilakukan untuk menghidupkan kembali beberapa sektor yang paling terpukul karena pandemi COVID-19.

Baca Juga: Warga 18 Tahun ke Atas di Sydney Akan Diberi Voucher Belanja Rp 1 Juta

Bantuan stimulus diumumkan hari Selasa (17/11) dalam anggaran negara bagian yang beribukota Sydney ini.

Untuk kupon bernama 'Out and About voucher', Pemerintah NSW mengeluarkan biaya hingga AU$500 juta, atau lebih dari Rp5 triliun dengan tujuan agar perekonomian tetap hidup setelah Natal.

Padahal dalam pengumuman terbaru, anggaran Pemerintah NSW dinyatakan mengalami defisit hingga AU$6,9 miliar atau Rp71 triliun.

Mereka yang berusia diatas 18 tahun akan mendapat empat 'voucher' senilai AU$25, atau lebih dari Rp250 ribu yang didistribusikan lewat aplikasi ponsel 'Service NSW'.