Warta Ekonomi Beri Apresiasi untuk Milenial dan Para 'Pahlawan' di Tengah Pandemi

Senin, 22 Juni 2020 – 20:33 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi (WE) memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang melalui inovasi brand dan bisnisnya mampu menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Apresiasi itu diberikan lewat Indonesia Millennial’s Top Brand Award 2020, yang diberikan kepada perusahaan–perusahaan di Indonesia yang telah terbukti mampu menjadikan produknya menjadi pilihan dan Top of Mind para generasi milenial.

Selain itu juga peran perusahaan dalam memperkuat merek suatu produk hingga menjadi pilihan masyarakat, terutama generasi milenial.

Tak hanya itu, Warta Ekonomi juga menggelar CEO and Corporate Award: The Heroes of Light In The Pandemic Era, yang merupakan satu bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang secara sukarela dan partisipatif bergerak cepat demi memberikan sumbangsih nyata di tengah-tengah masyarakat yang sedang tertekan.

"Untuk menentukan pemenang, Tim Warta Ekonomi melakukan proses riset berupa media monitoring terhadap berbagai media mainstream nasional, baik di level tier satu, tier dua hingga tier tiga untuk bisa menemukan kecenderungan atas sebuah korporasi atau lembaga yang terpantau aktif dalam aktivitasnya terkait dengan gerakan peduli masyarakat atas terjadinya pandemi COVID-19," ujar kata CEO and Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan.

Melalui dua penghargaan ini, Warta Ekonomi kembali ingin menegaskan kontribusinya terhadap tumbuh-kembang dunia usaha dan seluruh aktivitas perekonomian yang ada di masyarakat.

Warta Ekonomi berkomitmen untuk terus menyuntikkan semangat dan harapan agar dunia usaha di Indonesia bisa terus berkembang secara maksimal dan mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

"Terima kasih dan rasa bangga tak lupa kami sampaikan kepada para pemenang atas segala kontribusinya selama ini di tengah-tengah masyarakat dalam skup perekonomian nasional," tutup Ihsan.(chi/jpnn)