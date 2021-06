Waspadai Permainan Inggris, Manuel Neuer Sebut Jerman Perlu Kendalikan Sektor Pertahanan

jpnn.com - Kapten Jerman Manuel Neuer mengaku sangat menantikan pertandingan melawan Inggris di Wembley dalam babak 16 Besar Euro 2020, Selasa (29/6).

Kiper yang membawa Jerman meraih juara Piala Dunia 2014 itu memiliki tujuan untuk menambahkan gelar Euro 2020 pada koleksi trofi pribadinya.

"Kami bermain melawan Inggris di Wembley, yang sangat spesial bagi kami orang Jerman, dan tentu saja kami semua penuh dengan motivasi," kata Neuer, dikutip dari UEFA.com, Selasa (29/6).

The Mannschaft, lanjut Neuer, akan berusaha menunjukkan permainan terbaik mereka dan tidak boleh melakukan kesalahan saat menghadapi The Three Lions.

Neuer mengatakan teman-temannya akan melakukan serangan untuk menciptakan peluang gol, tetapi dalam laga sistem gugur ini, pertahanan belakang yang solid juga perlu dilakukan.

"Sejauh ini, kami kurang dalam hal itu (pertahanan, red), tetapi hal baiknya adalah kami sekarang memiliki kesempatan untuk mencoba lagi," ujar penjaga gawang Bayern Munich itu.

Inggris belum memainkan sepak bola menyerang sejauh ini dan belum mencetak banyak gol, tetapi mereka belum mengalami kekalahan dan pantas lolos sebagai juara Grup D.

"Mereka telah menunjukkan performa yang solid di pertahanan. Mereka selalu berbahaya di depan dan di set piece," tambah pemain 35 tahun itu.