We Are the People jadi Lagu Resmi Euro 2020, Kolaborasi Bono U2, Martin Garrix dan The Edge

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Euro 2020 akan digelar sebentar lagi.

Rencananya ajang tertinggi sepak bola negara-negara Eropa ini akan dibuka di Kota Roma, Italia, Jumat (12/6).

Pertandingan perdana Euro 2020 akan mempertemukan Italia melawan Turki.

Sebelum sepak mula dilakukan, akan digelar upacara pembukaan sekaligus memperkenalkan lagu resmi Euro 2020 yang berjudul We Are the People.

Lagu ini ditulis oleh vokalis band kawakan U2, Bono, dengan berkolaborasi bersama DJ Martin Garrix dan juga The Edge.

Dikutip dari situs UEFA, lagu ini akan menjadi anthem gelaran Euro 2020.

Lagu ini mengusung pesan bahwa seluruh masyarakat bersama dalam menyukseskan gelaran Euro 2020.

Malam ini, lagu itu secara resemi diperdengarkan dan dipertunjukkan melalui virtual.