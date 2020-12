We Can Be Heroes, Perjuangan Anak-anak Super Selamatkan Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Film berjudul We Can Be Heroes menjadi tontonan menarik mengisi libur Natal tahun ini.

Film yang ditulis dan disutradarai oleh Robert Rodriguez, ini akan tayang pada 25 Desember 2020.

Menurut keterangan resmi Netflix, film ini bercerita mengenai perjuangan sekelompok anak-anak super yang beraksi untuk menyelamatkan dunia dan orang tua mereka.

Ketika para alien datang ke bumi dan menculik para pahlawan super, anak-anak mereka pun dibawa ke tempat perlindungan milik pemerintah.

Akan tetapi, bagi seorang gadis kecil nan cerdas Missy Moreno (YaYa Gosselin), tidak akan ada yang dapat menghentikannya dalam menyelamatkan ayahnya (Pedro Pascal) yang juga merupakan seorang pahlawan super.

Missy akhirnya bekerja sama dengan anak-anak super lainnya agar dapat melarikan diri dari pengasuh misterius utusan pemerintah bernama Ms. Granada yang diperankan oleh Priyanka Chopra Jonas.

Anak-anak super ini menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tua mereka adalah dengan bersatu dan saling memanfaatkan kekuatan satu sama lain, seperti tubuh yang lentur, mengendalikan waktu, dan melihat masa depan.

Penuh dengan adegan laga, "We Can Be Heroes" turut dibintangi oleh Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald, dan Adriana Barraza. (antara/jpnn)