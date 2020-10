Wenger Bilang Berurusan Dengan Mourinho Seperti di Taman Kanak-Kanak

jpnn.com, JAKARTA - Arsene Wenger menanggapi santai reaksi Jose Mourinho yang tidak masuk dalam autobiografinya.

Pelatih Arsenal asal Prancis itu mengatakan berurusan dengan pelatih asal Portugal itu membuatnya seperti berada di taman-kanak-kanak lagi.

Wenger dan Mourinho diketahui berseteru selama bertahun-tahun. Namun, sama sekali tidak ada disebutkan dalam buku biografi Wenger.

Wenger diketahui mengeluarkan autobiografi berjudul "My Life in Red and White" (Hidup Saya dalam Merah dan Putih).

Seperti disiarkan Reuters, Senin (19/10) biografi itu menceritakan 22 tahun keberadaan Wenger di Arsenal.

Namun tak tidak menyebut duelnya dengan Mourinho, yang klubnya Chelsea meruntuhkan status 'Tak terkalahkan' pria asal Prancis itu pada 2004-2005.

Baca Juga: Anak Asuh Mourinho Khawatir Dengan Keselamatannya

Mourinho telah mengatakan alasan dia tidak disebut dalam buku itu adalah, "Karena dia tidak pernah mengalahkan saya."

"Itu tidak mengganggu saya. Ini provokasi permanen," ujar Wenger kepada Canal Plus.