W.Essentiels, Merek Lokal yang Berkolaborasi dengan One Piece, Hanya di Shopee 12.12 Birthday Sale

jpnn.com, JAKARTA - Jenama lokal Brand asal Bandung, W.Essentiels kembali berkolaborasi bersama manga populer Jepang One Piece.

Dalam rangka memeriahkan kampanye 12.12 Birthday Sale, W.Essentiels meluncurkan koleksi produk terbaru yang menampilkan karakter-karakter kru Straw Hat Crew dan lainnya secara eksklusif di Shopee.

Pengguna dan para Nakama, atau sebutan para penggemar One Piece, dapat membeli berbagai macam produk W.Essentiels X One Piece sambil menikmati penawaran diskon s/d 50 persen mulai dari 8 - 12 Desember 2023.

Para fans One Piece di Indonesia mendapatkan banyak kejutan pada 2023 ini, karena baklada banyak event mulai dari viral nya Gear 5, hadirnya film One Piece Live Action, hingga One Piece Asia Tour mendatang di Jakarta.

W.Essentials pun kembali berkolaborasi dengan One Piece sebagai satu-satunya merek lokal apparel Indonesia yang menjadi official collaborator One Piece, melalui rangkaian produk yang terdiri dari T-shirt, Jacket, Hoodie, Short Pants, dan masih banyak lainnya.

Kolaborasi ini merupakan koleksi yang kedua dari W.Essentiels bersama One Piece setelah sebelumnya menorehkan kesuksesan pada 2022 yang kini dapat ditemukan secara eksklusif di Shopee.

Co-Founder W.Essentiels Edward Satria mengatakan pencapaian itu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bahwa ternyata brand hasil karya anak bangsa mendapatkan kesempatan bersama fenomena global sebesar One Piece.

Ini juga membuktikan bahwa kualitas produk asli Indonesia dari W.Essentiels tidak kalah dan bisa bersaing dengan brand-brand global lainnya. Spesial di koleksi kedua bersama One Piece kali ini, kami meluncurkan 38 jenis produk eksklusif di Shopee dengan 120 desain yang berbeda yang menunjukkan ilustrasi karakter One Piece, mulai dari Luffy, Zoro, Nami, Sanji, dan masih banyak lagi.