Wijin Akui Penghasilannya Lebih Kecil dari Gisel, yang Bayar Makan Siapa?

Kamis, 23 September 2021 – 15:32 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penghasilan Wijaya Saputra sempat menjadi sorotan setelah muncul kabar dirinya akan menikahi kekasihnya, Gisella Anastasia.

Pria yang karib disapa Wijin ini tak menampik saat ini penghasilan dirinya masih kalah dari Gisel.

Hal tersebut diungkap Wijin saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Boy William beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Boy William bertanya soal penghasilan yang dimiliki Wijin.

"Who makes more money? You or Gisel? tanya Boy William.

"Saat ini masih Gisel," jawab Wijin.

Selain itu, Boy William menanyakan soal siapa yang bayar makan ketika keduanya sedang jalan bareng.

"Kalau lagi nge-date, siapa yang bayar bill? tanya Boy William.