World Sleeping Day, Musisi Indonesia Bikin Lagu Pengantar Tidur

jpnn.com - Hasil studi US Department of Health and Human Services menyebutkan sekitar 50 - 70 juta orang dewasa di seluruh dunia menderita insomnia atau gangguan tidur.

Ada berbagai penyebab orang sulit tidur mulai dari kecemasan, kegemukan dan juga akibat situasi pandemi ini.

Gangguan ini menurut sebuah penelitian bisa dibantu dengan memutar musik dengan ritme tertentu. Dari hasil survei 600 responden yang dipublikasikan oleh jurnal PLOS ONE beberapa waktu lalu menyebutkan musik yang menenangkan bisa menjadi solusinya.

Sleep Foundation menyebut bahwa ukuran 'menenangkan' tiap orang berbeda.

"Masalah susah tidur karena faktor psikis ini bisa memicu stress," kata Nina Sari Ishak, komposer dan musisi nasional dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/3).

Bertepatan dengan World Sleep Day 2021 yang jatuh pada 19 Maret, Nina merilis album perdananya Music For Sleeping: Lelap.

Album yang dibuat khusus selama 2,5 tahun itu dikemas dalam bentuk Speaker Lamp dengan warna-warna sejuk yang bisa memanjakan mata sebagai pengantar tidur.

"Proses dan konsepnya melalui penelitian medis, juga berkonsultasi dengan dokter spesialis," katanya.