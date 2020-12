Wow, BTS Borong 6 Penghargaan di MMA 2020

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-Pop Bangtan Sonyeondan (BTS) membawa pulang enam penghargaan di ajang Melon Music Awards (MMA) 2020.

Tiga penghargaan di antaranya, Daesang (penghargaan utama) untuk kategori Artist of the Year, Album of the Year melalui album Map of the Soul:7 dan Song of the Year serta lagu Dynamite.

BTS juga menyabet kategori Best Dance melalui lagu Dynamite dan Favorite Artist di MMA 2020.

pihak penyelenggara MMA 2020 juga mengumumkan Top 10 Artist yakni grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS), penyanyi Lim Young-woong, IZ*ONE, Baekhyun EXO, IU, Oh My Girl, Baek Yerin, Kim Hoo-jong, Zico Block B dan BLACKPINK.

Berikut daftar para pemenang MMA 2020:

1. Artist of the Year: BTS

2. Album of the Year: BTS untuk album "Map of the Soul:7"

3. Song of the Year: BTS untuk "Dynamite"