Wow, Video Klip Butter BTS Tembus 500 Juta Viewers

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola Bangtan Sonyeondan alias BTS kembali meraih prestasi yang membanggakan.

Video klip Butter telah mencapai 500 juta viewers dalam waktu singkat, hanya sekitar 2 bulan lebih dua minggu.

Perolehan angka yang mencapai setengah miliar itu ditandai pada pukul 09.15 pagi waktu Korea Selatan atau sekitar pukul 07.15 WIB.

Raihan itu menjadikan Butter sebagai lagu ke sebelas mereka yang telah ditonton lebih oleh 500 juta penduduk di dunia, dilansir dari Soompi, Sabtu (7/8).

Butter juga menjadi video klip tercepat yang mendapatkan jumlah viewer yang fantastis.

Angka tersebut mengalahkan rekor yang dimiliki BTS dari lagu-lagu sebelumnya, seperti DNA, Fire, Fake Love, MIC Drop (Steve Aoki Remix), IDOL, Boy With Luv, Blood, Sweat, and Tears, Save Me, hingga Dynamite.

Baca Juga: BTS Bikin Tantangan Menari lagu Permission to Dance di YouTube

Hanya butuh waktu 77 hari 20 jam bagi BTS untuk membuat pencapaian baru dalam perjalanan karier mereka lewat video klip.

Butter sudah mendominasi tangga lagu di berbagai belahan dunia termasuk tangga lagu ternama yaitu Billboard selama 10 pekan berturut- turut sejak lagu itu dirilis.