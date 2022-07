Wulan Guritno Berbikini, Bagian Sensitifnya Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wulan Guritno kembali membuat warganet heboh seusai mengunggah potret terbarunya di kolam renang.

Wulan melalui akunnya di Instagram memperlihatkan beberapa pose saat sedang berenang.

Kemolekan tubuh ibu tiga anak ini tampak aduhai dengan dibalut bikini cokelat yang hanya menutupi bagian sensitifnya.

Baju renang yang dipakai Wulan Guritno memiliki model segitiga dengan ikatan tali yang mengelilingi tubuhnya.

"Nothing is hidden under the sun (tidak ada yang tersembunyi di bawah matahari)," tulis Wulan sebagai keterangan foto yang dikutip pada Rabu (27/7).

Total ada empat potret yang diunggah oleh pemain film Jakarta Vs Everybody itu. Potret pertama, dia berpose membelakangi kamera.

Punggung kekasih Sabda Ahessa ini terlihat jelas dengan hiasan tato bendera merah putih dan Inggris.

Potret kedua, pemilik nama asli Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno ini berpose berdiri menghadap kamera yang tampak diambil dari atas.