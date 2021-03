Wulan Guritno: Teh Rina Selalu Baik Sama Aku

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wulan Guritno turut berduka atas meninggalnya Rina Gunawan.

Belasungkawa disampaikan melalui akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram Story.

"Innalillahi wainna ilaihi rojiun, beautiful soun gone to soon. Alfatihah," ungkap Wulan Guritno, Selasa (2/3).

Pemain film Gie itu mengenang kepribadian Rina Gunawan semasa hidup.

Menurut Wulan Guritno, almarhumah merupakan sosok yang baik, bahkan selalu menanyakan kabarnya.

"Teh Rina yang baik, selalu baik sama aku, selalu nyempetin enggak pernah putus nanya kabar aku sampai sekarang," jelas Wulan Guritno.

Seperti diketahui aktris Rina Gunawan dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (2/3).