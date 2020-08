Xiao Qian Berharap China dan RI Gunakan Vaksin COVID-19 Bersamaan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah China berharap negaranya dan Indonesia dapat menggunakan vaksin COVID-19 pada waktu yang bersamaan melalui kerja sama pengembangan vaksin.

Harapan tersebut disampaikan Duta Besar China untuk Indonesia H E Xiao Qian.

"Saya ingin Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang menerima manfaat dari vaksin ini. China dan Indonesia, kita menggunakan vaksin pada waktu yang bersamaan," kata Dubes Xiao Qian dalam seminar virtual Ambassador Talks With Scientists: Life in the Time of New Normal di Jakarta, Senin (24/8).

Dubes China untuk Indonesia mengatakan China telah menjadikan Indonesia di antara banyak negara sebagai prioritas untuk kerja sama vaksin internasional.

Dubes Xiao Qian menuturkan China dan Indonesia memiliki hubungan dan kemitraan yang kuat dan mengharapkan kolaborasi kedua negara semakin meningkat di masa akan datang.

Bagi China, Indonesia adalah mitra yang baik.



"Kita (China dan Indonesia) tidak hanya berbagi pengetahuan, kita juga berkolaborasi dalam vaksin," tuturnya.

PT Bio Farma yang merupakan badan usaha milik negara Indonesia dan perusahaan bioteknologi asal China, Sinovac melakukan kerja sama uji klinis vaksin COVID-19.