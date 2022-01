Yamaha Meluncurkan Versi Terbaru Kembaran Byson

jpnn.com - Yamaha Motor India meluncurkan model FZS-Fi baru, termasuk varian anyar yang disebut FZS-Fi Dlx.

FZS-Fi 2022 dihargai 115.900 Rupee atau sekitar Rp 22,3 juta, sedangkan trim FZS-Fi Dlx baru dihargai 118.900 Rupee.

"Di bawah inisiatif The Call of the Blue, kami akan terus menjangkau pelanggan kami dan meningkatkan rangkaian produk kami untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terus berkembang," papar Chairman Yamaha Motor India Group of Companies Eishin Chihana.

"Salah satu peningkatan tersebut adalah peluncuran model FZS-FI Dlx yang didasarkan pada umpan balik pelanggan kami," sambung dia.

Model FZS-Fi baru telah diperbarui dengan gaya serta fitur yang lebih segar. Rangkaian model baru akan tersedia di semua dealer resmi mulai minggu kedua Januari.

Kedua model baru Yamaha FZS-Fi itu dilengkapi aplikasi Bluetooth Enabled Connect-X milik perusahaan.

Fitur lainnya yang menjadi sorotan termasuk lampu ekor LED dengan penambahan flasher LED di varian FZS-Fi Dlx.

Jajaran Yamaha FZS-Fi 2022 yang baru terus mendapatkan tenaga dari mesin Blue Core yang sama, 149 cc.