YFMG Bangun Tempat Tinggal untuk Romo Senior di Atambua

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Felix Maria Go (YFMG) membangun Wisma Purnakarya bagi para romo senior di Keuskupan Atambua, Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan wisma ini merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi para romo serta wujud kepedulian sosial keluarga Go dan para donatur.

Ketua YFMG Fransiscus Go mengungkapkan bahwa wisma ini menjadi persembahan dari Yayasan Felix Maria Go dan keluarga besar Go yang terinspirasi oleh nilai-nilai kebaikan dari orang tua mereka, Felix Go dan Maria Goreti Yap.

"Wisma Purnakarya ini adalah bentuk penghormatan kami kepada para romo senior," ujar Fransiscus melalui sambungan telepon, Kamis (20/3).

Pembangunan tahap pertama Wisma Purnakarya dimulai pada 2010 dan diresmikan pada 22 Oktober 2011.

Proses pembangunan tahap kedua atau extension dimulai pada Maret 2024 dan kini hampir rampung, hanya menyisakan pemasangan lantai di dua kamar serta tahap penyelesaian akhir.

Richard Go, salah satu anggota keluarga Go, menjelaskan bahwa wisma ini dirancang untuk kenyamanan para romo lanjut usia.

"Seluruh ruangan di Wisma Purnakarya dirancang agar ramah kursi roda demi memudahkan mobilitas para romo," jelas Richard.