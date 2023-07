Yuk, Segera Pakai Threads Sang Calon Pembunuh Twitter

jpnn.com - Meta Platforms, Inc. sebagai pemilik Facebook dan Instagram baru saja meluncurkan aplikasi baru media sosial bernama Threads.

Aplikasi baru dari perusahaan pimpinan Mark Zuckerberg itu diperkirakan akan menjadi pesaing Twitter.

"Let's do this. Welcome to Threads (Ayo lakukan ini. Selamat datang di Threads, red)," tulisan Zuckerberg pada unggahan pertamanya di aplikasi anyar ituT.

Pendiri Facebook itu juga menyertakan emoji api pada unggahannya tersebut.

Memang Threads seperti Twitter. Platform baru itu menyediakan fitur posting teks singkat, memiliki tombol ‘like’ atau suka, jawaban, dan twit ulang seperti halnya Twitter.

Unggahan di Threads bisa mencapai 500 karakter, termasuk berupa tautan, foto, dan video berdurasi maksimal lima menit.

Kini Threads telah tersedia di App Store maupun Google’s Play Store. Platform baru itu langsung hadir di lebih dari 100 negara.

Pengamat memperkirakan keterikatan Threads dengan Instagram berpotensi menggerus pemasukan Twitter dari iklan.