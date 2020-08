Yura Yunita Rayakan Ketidaksempurnaan Lewat Lagu Hoolala

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yura Yunita meluncurkan lagu pertamanya di tahun 2020 berjudul 'Hoolala'.

Dia mengatakan bahwa lagu ini merupakan salah satu cara mensyukuri ketidaksempurnaan yang dirasakan, terutama saat pandemi virus corona atau covid-19 seperti sekarang.

"Hoolala itu artinya 'to save' jadi mudah-mudahan lagu ini bisa save you from your insecurity, save you from negativity.

Mau di masa sulit kayak sekarang atau masa kayak apapun kita pasti mengalami naik dan turun," kata Yura saat konferensi pers virtual, Senin (3/8).

"Makanya lagu ini diciptakan supaya kita bisa selebrasi ketidaksempurnaan," lanjutnya.

Perempuan berusia 29 tahun itu tidak sendiri mengerjakan lagu Hoolala.

Yura sengaja menggandeng DJ sekaligus produser kenamaan, Dipha Barus yang telah lama membicarakan kolaborasi.

"Kami dari tahun 2018 udah DM (pesan) masing-masing, bikin lagu yuk, cuma jadwalnya lagi enggak bisa. Sampai ketemu di awal 2020 kemarin gue manggung di Bali kebetulan Dipha Barus juga tinggal di Bali," jelasnya.